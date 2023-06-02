"В Европе делать нечего": Алиев поставил диагноз "Динамо"

Бывший лидер "Динамо" не видит смысла в выступлениях киевлян в еврокубках

Скандальный экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, раскритиковавший киевских военкомов, высказался о провальном сезоне Бело-синих.

Бывший полузащитник в интервью fanday.net рассказал, что причиной неудачи Бело-синих стало отношение футболистов к игре. Алиев считает, что нынешнее поколение "динамовцев" не понимают, что представляют большой клуб. Кроме того, Александр раскритиковал "динамовскую" молодежь.

– Почему "Динамо" так посыпалось в этом чемпионате? Впервые с 2014 года киевляне остались вообще без каких-либо наград.

– Это вопрос не ко мне. Такой вопрос нужно задавать Мирче Луческу. Или Саше Шовковскому, который сейчас руководит командой. Я ведь не знаю, что происходит внутри команды.

Как болельщик, я скажу, что в тех матчах, которые я видел, никакого удовольствия от игры "Динамо" я не получил. Реально.

Говорю, прежде всего, о тех матчах, которые я видел своими глазами, когда мог быть на стадионе. Смотрел и не узнавал команду, не мог поверить, что это "Динамо".

Понимаю, что много факторов: идет война, нет болельщиков, покинуло команду много легионеров, но.

Я понимаю Игоря Суркиса, когда после игры с "Ингульцом" он сказал, что нельзя так играть!

Он, как президент, делает все от себя зависящее, а они…

Те футболисты, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, что это за клуб. Какие игроки за него играли, какие достижения у "Динамо".

Многие молодые ребята, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, куда они попали, честь какого клуба они отстаивают.

Молодым киевлянам наконец-то нужно понять, что детский футбол завершился! Настало время взрослого футбола.

В этом чемпионате они выглядели слабо, а в Европе им вообще делать нечего, – сказал Алиев.

Напомним, по итогам 29 туров чемпионата Украины киевляне не сумеют подняться выше 4-го места в турнирной таблице УПЛ.

Ранее провал "Динамо" в сезоне 2022/23 объяснил знаменитый тренер Виталий Кварцяный.