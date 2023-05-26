Чемпионат Украины по футболу, 29 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В предпоследнем туре в чемпионате Украины может появиться чемпион
В воскресенье, 28 мая, матчами "Шахтер" – "Днепр-1" и "Александрия" – "Заря" стартует 29, предпоследний, тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне днепряне обвинили рефери в предвзятом судействе, из-за чего в украинском первенстве практически исчезла интрига.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Остальные матчи пройдут в понедельник, 29 мая, в одно время.
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 29 тура УПЛ
28 мая, воскресенье
"Шахтер" – "Днепр-1" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports
"Александрия" – "Заря" — 15:00 — setantasports.com, YouTube
29 мая, понедельник
"Динамо" – "Верес" — 15:00, YouTube
"Металлист" – "Минай" — 15:00, YouTube
"Ворскла" – "Колос" — 15:00 — setantasports.com, YouTube
"Львов" – "Ингулец" — 15:00 — setantasports.com
"Черноморец" – "Рух" — 15:00 — setantasports.com
"Металлист 1925" – "Кривбасс" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports
С результатами и видеообзорами матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал футболистов "Ворсклы" в матче с "Днепром-1".