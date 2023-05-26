Чемпионат Украины по футболу, 29 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В предпоследнем туре в чемпионате Украины может появиться чемпион

В воскресенье, 28 мая, матчами "Шахтер" – "Днепр-1" и "Александрия" – "Заря" стартует 29, предпоследний, тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне днепряне обвинили рефери в предвзятом судействе, из-за чего в украинском первенстве практически исчезла интрига.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Остальные матчи пройдут в понедельник, 29 мая, в одно время.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 29 тура УПЛ

28 мая, воскресенье

"Шахтер" – "Днепр-1" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Александрия" – "Заря" — 15:00 — setantasports.com, YouTube

29 мая, понедельник

"Динамо" – "Верес" — 15:00, YouTube

"Металлист" – "Минай" — 15:00, YouTube

"Ворскла" – "Колос" — 15:00 — setantasports.com, YouTube

"Львов" – "Ингулец" — 15:00 — setantasports.com

"Черноморец" – "Рух" — 15:00 — setantasports.com

"Металлист 1925" – "Кривбасс" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнирное положение команд по итогам 28 тура УПЛ

С результатами и видеообзорами матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал футболистов "Ворсклы" в матче с "Днепром-1".