"Депрессии не существует": российский футболист отметился абсурдным заявлением

Российский спортсмен был высмеян в сети

Бывший футболист молодежной сборной россии Иван Таранов заявил, что депрессии не существует, а существует только лень. Накануне легенда украинского футбола рассказал о встреча с Шойгу.

Об этом 36-летний экс-нападающий ЦСКА, "Крылья Советов" и "Краснодара" рассказал в интервью sport24.ru. Игрок считает, что современное поколение слабее, чем его, ведь он вырос в бедности, а сейчас у детей есть все.

– За два сезона в основе ЦСКА у вас чуть больше тысячи минут на поле. Как воспринимали недоверие?

– И на Газзаева обижался, и на себя. Но в большей степени на Газзаева, потому что искал оправдания, а не причины.

– Сейчас бы молодой футболист пошел с такой проблемой к психологу.

– Тогда люди были сильнее. Справляться с трудностями было нормой жизни. Развал СССР, мы дети, есть нечего – сама жизнь делала нас сильными.

Сейчас у детей все есть, поэтому они более слабые.

Да, иногда психолог нужен – когда попал в сложную ситуацию, он поможет тебе выбраться. Направит на правильный путь, а дальше все, шуруй сам. Но сейчас же это просто незаменимая профессия.

– В Европе есть клубные психологи.

– Чем они занимаются? Игроков мотивируют? А для чего тогда главный тренер? У нас в ЦСКА к психологам никто не ходил. Даже речи не было.

У нас не было депрессий: поражение, победа – сами справлялись. А сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов.

– То есть Дзюба прав про спортивную депрессию?

– На все сто. Депрессии в принципе не существует!

Если ты занят делом, у тебя есть цель – какая депрессия, о чем речь? Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок.

В сети лишь посмеялись над словами футболиста.

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