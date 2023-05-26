"Депресії не існує": російський футболіст відзначився абсурдною заявою

Російський спортсмен був висміяний у мережі

Колишній футболіст молодіжної збірної рф Іван Таранов заявив, що депресії не існує, а існує лише лінь. Напередодні легенда українського футболу розповіла про зустріч із Шойгу.

Про це 36-річний екснападник ЦСКА, "Крильєв Совєтов" та "Краснодара" розповів в інтерв’ю sport24.ru. Гравець вважає, що сучасне покоління слабше, ніж його, адже він виріс у злиднях, а зараз у дітей є все.

– За два сезони в основі ЦСКА у вас трохи більше тисячі хвилин на полі. Як сприймали недовіру?

– І на Газзаєва ображався, і на себе. Але переважно на Газзаєва, тому що шукав виправдання, а не причини.

– Зараз би молодий футболіст пішов із такою проблемою до психолога.

– Тоді люди були сильнішими. Справлятися із труднощами було нормою життя. Розвал СРСР, ми діти, немає нічого – саме життя робило нас сильними.

Зараз у дітей все є, тому вони слабші.

Так, іноді психолог потрібний — коли потрапив у складну ситуацію, він допоможе тобі вибратися. Направить на правильний шлях, а далі все, шуруй сам. Але зараз це просто незамінна професія.

– У Європі є клубні психологи.

– Чим вони займаються? Гравців мотивують? А навіщо тоді головний тренер? У нас у ЦСКА до психологів ніхто не ходив. Навіть мови не було.

Ми не мали депресій: поразка, перемога – самі справлялися. А зараз, якщо ти впав, тобі потрібно 50 психологів.

– Тобто Дзюба має рацію про спортивну депресію?

– На всі сто. Депресії в принципі немає!

Якщо ти зайнятий справою, маєш мету – яка депресія, про що мова? Вона може бути, коли лежиш на дивані, плюєш у стелю.

У мережі лише посміялися зі слів футболіста.

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