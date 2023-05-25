Справа Суареса живе: в Іспанії футболіст вкусив суперника (відео)
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Що не зробиш заради перемоги
У матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 "Вільярреал" — "Кадіс" (2:0) стався незвичайний інцидент, який потрапив у трансляцію поєдинку. Напередодні українець Віктор Циганков провів черговий блискучий матч у Ла Лізі.
Гравець гостей Іван Алехо вкусив захисника господарів Аіссу Манді, а рефері проігнорував епізод. Про це повідомляє "Телеграф".
На 61-й хвилині поєдинку у футболістів виник конфлікт після боротьби за м’яч. Хавбек "Кадіса" різко підвівся й одразу вкусив опонента за плече. Цікаво, що арбітр матчу не помітив укусу, а Іван навіть не отримав попередження.
Зустріч завершилася переконливою перемогою "Вільярреалу" з рахунком 2:0.
Нагадаємо, найвідоміший укус в історії футболу належить уругвайському нападнику Луїсу Суаресу, який на чемпіонаті світу-2014 вкусив центрбека збірної Італії Джорджо К’єлліні. Форварду заборонили грати у футбол на 4 місяці.
Раніше повідомлялося, що Циганков відзначився двома передгольовими пасами у поєдинку за місце у єврокубках. Нагадаємо, Віктор зробив асист у матчі проти "Реала Сосьєдад".