Дело Суареса живет: в Испании футболист укусил соперника (видео)

Что не сделаешь ради победы

В матче 36-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 "Вильярреал" — "Кадис" (2:0) произошел необічный инцидент, который попал в трансляцию поединка. Накануне украинец Виктор Цыганков провел очередной блестящий матч в Ла Лиге.

Игрок гостей Иван Алехо укусил защитника хозяев Аиссу Манди, а рефери проигнорировал эпизод. Об этом сообщает "Телеграф".

На 61-й минуте поединка у футболистов возник конфликт после борьбы за мяч. Хавбек "Кадиса" резко поднялся и тут же укусил оппонента за плечо. Примечательно, что арбитр матча не заметил укуса, а Иван даже не получил предупреждение.

Встреча завершилась убедительной победой "Вильярреала" со счетом 2:0.

Напомним, самый известный укус в истории футбола принадлежит уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который на чемпионате мира-2014 укусил центрбека сборной Италии Джорджо Кьеллини. Форварду запретили играть в футбол на 4 месяца.

Ранее сообщалось, что Цыганков отметился двумя предголевыми пасами в поединке за место в еврокубках. Напомним, Виктор сделал ассист в матче против "Реала Сосьедад".