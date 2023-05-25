"Зухвала спроба вбити інтригу": "Дніпро-1" опублікував "докази" суддівського свавілля (відео)

У команді вважають, що рефері своїми рішеннями фактично вбив інтригу у чемпіонаті України

"Дніпро-1" після болючої поразки від "Ворскли" (1:2) у 28-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 шукає винних у власному провалі.

Пресслужба дніпровської команди опублікувала відео в Instagram, на якому, на їхню думку, арбітр Ярослав Козик робить низку помилок на користь суперника. Окрім того, на матчі працювала бригада VAR.

У "Дніпрі-1" вважають, що рефері помилився у ключових епізодах зустрічі, а також у багатьох інших другорядних моментах. У команді не розуміють, за що отримав жовту картку Олександр Сваток, який тепер через перебір попереджень пропустить гру із "Шахтарем".

"Дивний випадок. Одна команда весь матч сидить на чужій половині поля, але до 85-ї хвилини тільки вона отримує попередження (всього було 6 карток гравцям і одна головному тренеру). Дива, та й годі! На "Авангарді" відбулася зухвала спроба вбити найголовнішу інтригу в чемпіонаті. На жаль, вона майже вдалася. "Майже" — так що ми, незважаючи ні на що, обіцяємо докласти наступного туру всіх зусиль, щоб її відродити", — йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, у 28-му турі "Шахтар" без проблем впорався із "Зорею" (3:0) і за 2 тури лідирує в турнірній таблиці УПЛ із гандикапом у 5 очок.

Раніше головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер поскаржився на суддів та VAR у матчі з "Ворсклою".