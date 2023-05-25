"Дерзкая попытка убить интригу": "Днепр-1" опубликовал "доказательства" судейского произвола (видео)

В команде считают, что рефери своими решениями фактически убил интригу в чемпионате Украины

"Днепр-1" после болезненного поражения от "Ворсклы" (1:2) в 28-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 ищет виновных в собственном провале.

Пресс-служба днепровской команды опубликовала видео в Instagram, на котором, по их мнению, арбитр Ярослав Козык делает ряд ошибок в пользу соперника. Кроме того, на матче работала бригада VAR.

В "Днепре-1" считают, что рефери ошибся в ключевых эпизодах встречи, а также во многих других второстепенных моментах. В команде не понимают, за что получил желтую карточку Александр Сваток, который теперь из-за перебора предупреждений пропустит игру с "Шахтером".

"Странный случай. Одна команда весь матч сидит на чужой половине поля, но к 85-й минуте только она получает предупреждение (всего было 6 карточек игрокам и одна главному тренеру). Чудеса, да и только! На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти удалась. "Почти" — так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, в 28-м туре "Шахтер" без проблем разделался с "Зарей" (3:0) и за 2 тура лидирует в турнирной таблице УПЛ с гандикапом в 5 очков.

Ранее главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер пожаловался на судей и VAR в матче с "Ворсклой".