"Ворскла" неожиданно прибила интригу в чемпионате Украины (видео)
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Вопрос титула может решиться уже в следующем туре
Претендент на чемпионство в украинской Премьер-лиге (УПЛ) "Днепр-1" неожиданно уступил на своем поле "Ворскле" со счетом 1:2 в 28-м туре.
Об этом сообщает "Телеграф". Результат выглядит еще более неожиданным, если учесть, что именно вторая команда в турнирной таблице открыла счет.
Хозяева поля отличились на 4-й минуте усилиями Доминго Бланко. Тем не менее, уже вскоре Александр Скляр восстановил равновесие с пенальти, а в добавленное к первому тайму время Ибраим Кане вывел гостей вперед.
После перерыва "Днепр-1" не сумел хотя бы спастись от поражения, не говоря уже о победе. Теперь его отставание от лидера "Шахтера" может вырасти до пяти очков за два тура до конца чемпионата.
В случае победы донецкого клуба над "Зарей" сегодня, 24 мая, ему будет достаточно сыграть вничью против "Днепра-1" в следующем туре на своем поле, чтобы оформить чемпионский титул.
Ранее журналист Константин Андриюк обвинил "Днепр-1" в том, что клубу помогают судьи для того, чтобы тот стал чемпионом Украины.
Позже сообщалось, что игрокам "Миная" перед поединком 26-го тура УПЛ против "Днепра-1" предлагали деньги за поражение.