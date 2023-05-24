"Ворскла" неожиданно прибила интригу в чемпионате Украины (видео)

Вопрос титула может решиться уже в следующем туре

Претендент на чемпионство в украинской Премьер-лиге (УПЛ) "Днепр-1" неожиданно уступил на своем поле "Ворскле" со счетом 1:2 в 28-м туре.

Об этом сообщает "Телеграф". Результат выглядит еще более неожиданным, если учесть, что именно вторая команда в турнирной таблице открыла счет.

Хозяева поля отличились на 4-й минуте усилиями Доминго Бланко. Тем не менее, уже вскоре Александр Скляр восстановил равновесие с пенальти, а в добавленное к первому тайму время Ибраим Кане вывел гостей вперед.

"Днепр-1" - "Ворскла". Видео голов и обзор матча УПЛ

После перерыва "Днепр-1" не сумел хотя бы спастись от поражения, не говоря уже о победе. Теперь его отставание от лидера "Шахтера" может вырасти до пяти очков за два тура до конца чемпионата.

В случае победы донецкого клуба над "Зарей" сегодня, 24 мая, ему будет достаточно сыграть вничью против "Днепра-1" в следующем туре на своем поле, чтобы оформить чемпионский титул.

Ранее журналист Константин Андриюк обвинил "Днепр-1" в том, что клубу помогают судьи для того, чтобы тот стал чемпионом Украины.

Позже сообщалось, что игрокам "Миная" перед поединком 26-го тура УПЛ против "Днепра-1" предлагали деньги за поражение.