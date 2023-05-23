"Заря" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть дерби Донбасса

В центральном матче тура сыграют дончане и луганчане

В среду, 24 мая, в рамках центрального матча 28-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 состоится суперигра. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине противостояние "Зари" и "Шахтера" покажет телеканал "2+2". Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Кроме того, игра будет доступна для просмотра на YouTube-канале Football Hub.

Встреча команд состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало игры — в 17:00 по киевскому времени. Дерби Донбасса всегда вызывало интерес у болельщиков, даже когда "Заря" не претендовала на высокие места в первенстве. Однако на этот раз ситуация в турнирной таблице иная — и "Заря", и "Шахтер" претендуют на победу в турнире. Отставание луганчан от Горняков составляет всего 5 пунктов за три тура до окончания чемпионата.

К слову, в первом круге "Заря" отобрала очки у "Шахтера" (2:2).

Накануне букмекеры оценили шансы "Зари" в матче с "Шахтером".

Напомним, в прошлом туре "Шахтер" минимально одолел "Верес" (2:1), а "Заря" без проблем обыграла "Ингулец" (2:0).