"Заря" - "Шахтер": прямая видеотрансляция матча

Центральная игра тура пройдет в Киеве

В среду, 24 мая, в рамках центрального матча 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23 луганская "Заря" в Киеве примет донецкий "Шахтер".

Онлайн видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер"

Последнее дерби Донбасса в текущем сезоне состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. За три тура до окончания первенства "Шахтер" идет первым в турнирной таблице, однако "Заря" отстает от него всего на 5 очков, "Днепр-1" — на 2 пункта. Таким образом судьба "золота" в УПЛ решится именно в противостоянии этих трех команд. Кроме того, "Заря" борется за попадание в топ-2, ведь второе место даст клубу возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов.

В первом круге "Заря" умудрилась отобрать очки у "Шахтера" в матче с четырьмя голами.

Отметим, букмекеры не на стороне хозяев поединка в этом противостоянии. Добавим, игра "Заря" — "Шахтер" будет доступна для просмотра в прямом эфире по ТВ в Украине.

Напомним, в 27-м туре "Шахтер" минимально обыграл "Верес" (2:1), а "Заря" не заметила сопротивление "Ингульца" (2:0).