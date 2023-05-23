"Заря" - "Шахтер": прямая видеотрансляция матча
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Центральная игра тура пройдет в Киеве
В среду, 24 мая, в рамках центрального матча 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23 луганская "Заря" в Киеве примет донецкий "Шахтер".
Онлайн видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер"
Последнее дерби Донбасса в текущем сезоне состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. За три тура до окончания первенства "Шахтер" идет первым в турнирной таблице, однако "Заря" отстает от него всего на 5 очков, "Днепр-1" — на 2 пункта. Таким образом судьба "золота" в УПЛ решится именно в противостоянии этих трех команд. Кроме того, "Заря" борется за попадание в топ-2, ведь второе место даст клубу возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов.
В первом круге "Заря" умудрилась отобрать очки у "Шахтера" в матче с четырьмя голами.
Отметим, букмекеры не на стороне хозяев поединка в этом противостоянии. Добавим, игра "Заря" — "Шахтер" будет доступна для просмотра в прямом эфире по ТВ в Украине.
Напомним, в 27-м туре "Шахтер" минимально обыграл "Верес" (2:1), а "Заря" не заметила сопротивление "Ингульца" (2:0).