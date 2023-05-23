"Зоря" — "Шахтар": пряма відеотрансляція матчу

Центральна гра туру пройде у Києві

У середу, 24 травня, в рамках центрального матчу 28-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2022/23 луганська "Зоря" у Києві прийме донецький "Шахтар".

Онлайн відеотрансляція матчу "Зоря" — "Шахтар" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Зоря" — "Шахтар"

Останнє дербі Донбасу цього сезону відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. За три тури до закінчення першості "Шахтар" йде першим у турнірній таблиці, проте "Зоря" відстає від нього лише на 5 очок, "Дніпро-1" — на 2 пункти. Таким чином, доля "золота" в УПЛ вирішиться саме в протистоянні цих трьох команд. Крім того, "Зоря" бореться за потрапляння до топ 2, адже друге місце дасть клубу можливість виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому колі "Зоря" примудрилася відібрати очки у "Шахтаря" у матчі із чотирма голами.

Зазначимо, букмекери не на боці господарів поєдинку у цьому протистоянні. Додамо, гра "Зоря" — "Шахтар" буде доступна для перегляду в прямому ефірі на ТБ в Україні.

Нагадаємо, у 27-му турі "Шахтар" мінімально обіграв "Верес" (2:1), а "Зоря" не помітила опір "Інгульця" (2:0).