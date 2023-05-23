"Зоря" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитися дербі Донбасу

У центральному матчі туру зіграють донеччани та луганчани

У середу, 24 травня, в рамках центрального матчу 28-го туру чемпіонату України сезону 2022/23 відбудеться супергра. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Зоря" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні протистояння "Зорі" та "Шахтаря" покаже телеканал "2+2". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Крім того, гра буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Football Hub.

Зустріч команд відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок гри – о 17:00 за київським часом. Дербі Донбасу завжди викликало інтерес у вболівальників, навіть коли "Зоря" не претендувала на найвищі місця у першості. Проте цього разу ситуація у турнірній таблиці інша — і "Зоря", і "Шахтар" претендують на перемогу у турнірі. Відставання луганчан від Гірників складає лише 5 пунктів за три тури до закінчення чемпіонату.

До речі, у першому колі "Зоря" відібрала очки у "Шахтаря" (2:2).

Напередодні букмекери оцінили шанси "Зорі" у матчі з "Шахтарем".

Нагадаємо, минулого туру "Шахтар" мінімально здолав "Верес" (2:1), а "Зоря" без проблем обіграла "Інгулець" (2:0).