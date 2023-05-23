"Зоря" — "Шахтар": букмекери оцінили шанси команд

Гірники – невеликі фаворити протистояння

Букмекери визначили фаворита центрального матчу 28 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2022/23. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрасляція матчу "Зоря" — "Шахтар".

На думку фахівців, неоднозначним фаворитом зустрічі є донецька команда. Про це повідомляє Favbet.

Команди підходять до зустрічі як лідери першості. "Шахтар" йде першим із 66 очками, а "Зоря" за три тури до фінішу першості відстає від Гірників всього на 5 пунктів. Луганці продовжують боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів і, напевно, дадуть бій донеччанам. Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,02 на успіх "Шахтаря" (імовірність перемоги 48%). Водночас тріумф "Зорі" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,70 (близько 26%) та 3,75 (близько 26%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату України "Зоря" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Зорі" 3,70 — нічия 3,75 — перемога "Шахтаря" 2,02)

William Hill: (3,40 — 3,50 — 1,91)

Bwin: (3,40 — 3,70 — 1,98)

Нагадаємо, у першому колі "Зоря" та "Шахтар" поділили очки — 2:2.

З розкладом, результатами та відеооглядами матчів 28 туру УПЛ можна ознайомитись на нашому сайті.

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