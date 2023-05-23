"Заря" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд

Горняки — небольшие фавориты противостояния

Букмекеры определили фаворита центрального матча 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Шахтер".

По мнению специалистов неоднозначным фаворитом встречи является донецкая команда. Об этом сообщает Favbet.

Команды подходят ко встрече в качестве лидеров первенства. "Шахтер" идет первым с 66 очками, а "Заря" за три тура до финиша первенства отстает от Горняков всего на 5 пунктов. Луганчане продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов и наверняка дадут бой дончанам. Аналитики предлагают сделать ставку с коєффициентом 2,02 на успех "Шахтера" (вероятность победы 48%). В то же время триумф "Зари" и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,70 (около 26%) и 3,75 (около 26%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины "Заря" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Зари" 3,70 — ничья 3,75 — победа "Шахтера" 2,02)

William Hill: (3,40 — 3,50 — 1,91)

Bwin: (3,40 — 3,70 — 1,98)

Напомним, в первом круге "Заря" и "Шахтер" поделили очки — 2:2.

С расписанием, результатами и видеообзорами матчей 28 тура УПЛ можно ознакомиться на нашем сайте.

Напомним, Виталий Кварцяный объяснил провал киевского "Динамо" в текущей кампании.