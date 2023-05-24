"Ворскла" несподівано прибила інтригу в чемпіонаті України (відео)

Питання титулу може вирішитись уже в наступному турі

Претендент на чемпіонство в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) "Дніпро-1" несподівано поступився на своєму полі "Ворсклі" з рахунком 1:2 у 28-му турі.

Про це повідомляє "Телеграф". Результат виглядає ще більш неочікуваним, якщо врахувати, що саме друга команда в турнірній таблиці відкрила рахунок.

Господарі поля відзначилися на 4-й хвилині зусиллями Домінго Бланко. Проте вже незабаром Олександр Скляр відновив рівновагу з пенальті, а в доданий до першого тайму час Ібраїм Кане вивів гостей уперед.

"Дніпро-1" - "Ворскла". Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після перерви "Дніпро-1" не зміг бодай врятуватися від поразки, не кажучи вже про перемогу. Тепер його відставання від лідера "Шахтаря" може зрости до п’яти очок за два тури до кінця чемпіонату.

У разі перемоги донецького клубу над "Зорею" сьогодні, 24 травня, йому буде достатньо зіграти внічию проти "Дніпра-1" в наступному турі на своєму полі, щоб оформити чемпіонський титул.

Раніше журналіст Костянтин Андріюк звинуватив "Дніпро-1" в тому, що клубу допомагають судді для того, щоб той став чемпіоном України.

Пізніше повідомлялося, що гравцям "Миная" перед поєдинком 26-го туру УПЛ проти "Дніпра-1" пропонували гроші за поразку.