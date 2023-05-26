"Шахтер" заплатил "Ворскле" внушительную сумму за победу над конкурентом (видео)

Полтавская команда сильно помогла Горнякам

"Ворскла" получила финансовый бонус от "Шахтера" за победу над "Днепром-1" (2:1) в 28-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации источника, футболисты "Ворсклы" за победу над главным конкурентом Горняков в битве за чемпионство получили 150 тысяч долларов.

Игроки, сыгравшие в поединке, заработали приблизительно по 10 тысяч долларов на человека. Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что стимулирование команд, обычно, происходит через капитана, а руководство клуба и вовсе может не знать о происходящем. В украинском футболе стимулирование другой стороной официально запрещено, но это явление достаточно распространено.

Отметим, победа "Ворсклы" над "Днепром-1" фактически обеспечило "Шахтеру" очередное чемпионство. За два тура до окончания первенства Горняки опережают днепрян на 5 очков. Примечательно, что клубы сойдутся в очном противостоянии уже в 29-м туре.

Добавим, "Днепр-1" считает, что команду засудили в матче с "Ворсклой". Об этом также говорил главный тренер команды Александр Кучер. К слову, "Шахтер" в 28-м туре расправился с "Зарей".