"Шахтар" заплатив "Ворсклі" солідну суму за перемогу над конкурентом (відео)

Полтавська команда сильно допомогла Гірникам

"Ворскла" здобула фінансовий бонус від "Шахтаря" за перемогу над "Дніпром-1" (2:1) у 28-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією джерела, футболісти "Ворскли" за перемогу над головним конкурентом Гірників у битві за чемпіонство здобули 150 тисяч доларів.

Гравці, які зіграли у поєдинку, заробили приблизно по 10 тисяч доларів на людину. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що стимулювання команд зазвичай відбувається через капітана, а керівництво клубу взагалі може не знати про те, що відбувається. В українському футболі стимулювання іншою стороною офіційно заборонено, але це явище досить розповсюджене.

Зазначимо, перемога "Ворскли" над "Дніпром-1" фактично забезпечила "Шахтарю" чергове чемпіонство. За два тури до закінчення першості Гірники випереджають дніпрян на 5 очок. Примітно, що клуби зійдуться в очному протистоянні вже у 29 турі.

Додамо, "Дніпро-1" вважає, що команду засудили у матчі з "Ворсклою". Про це також говорив головний тренер команди Олександр Кучер. До речі, "Шахтар" у 28-му турі розправився із "Зорею".