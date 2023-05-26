Чемпіонат України з футболу, 29 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У передостанньому турі у чемпіонаті України може з’явитися чемпіон

У неділю, 28 травня, матчами "Шахтар" – "Дніпро-1" та "Олександрія" – "Зоря" стартує 29-й, передостанній, тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Напередодні дніпряни звинуватили рефері в упередженому суддівстві, через що в українській першості практично зникла інтрига.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Інші матчі пройдуть у понеділок, 29 травня, одночасно.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 29 туру УПЛ

28 травня, неділя

"Шахтар" — "Дніпро-1" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Олександрія" — "Зоря" — 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports+

29 травня, понеділок

"Динамо" – "Верес" — 15:00, YouTube

"Металіст" – "Минай" — 15:00, YouTube

"Ворскла" — "Колос" — 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports +

"Львів" – "Інгулець" — 15:00 — setantasports.com

"Чорноморець" – "Рух" – 15:00 – setantasports.com

"Металіст 1925" — "Кривбас" — 15:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнірне становище команд за підсумками 28 туру УПЛ

З результатами та відеооглядами матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював футболістів "Ворскли" у матчі з "Дніпром-1".