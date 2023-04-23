"Что там за дятлы сидят?": Алиев жестко "прошелся" по военкомату, получив повестку (видео)

Экс-полузащитник раскритиковал Оболонский военкомат

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который недавно заявил, что будет разговаривать на русском, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, рассказал, что ему вновь пришла повестка в военкомат.

Экс-хавбек с первых дней большой войны находится в армии, а потому он раскритиковал работу Оболонского военкомата. Соответствующий пост Александр разместил в сторис на своей странице в Instagram. Бывший футболист не стеснялся в выражениях.

"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны.

Что там на Оболони за дятлы сидят? Лишь бы показать свою работу, напечатать?

Я с первых дней войны нахожусь в армии.

Или вас война до сих пор ничему не учит? Вам лишь бы, б**ть, извините меня, с****ить или просто показать, что вы напечатали, и разослать всем.

Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если обси**етесь идти на войну", — заявил Алиев.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, Алиев жестко раскритиковал российского футболиста Артема Дзюбу, публично поддержавшего президента рф владимира путина. Накануне полномасштабного вторжения рф Александр угодил в сексистский скандал.