"Що там за дятли сидять?": Алієв жорстко "пройшовся" по військкомату, отримавши повістку (відео)

Експівзахисник розкритикував Оболонський військкомат

Колишній гравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв, який нещодавно заявив, що розмовлятиме російською мовою, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, розповів, що йому знову прийшов повістка у військкомат.

Ексхавбек із перших днів великої війни перебуває в армії, а тому він розкритикував роботу Оболонського військкомату. Відповідний пост Олександр розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Колишній футболіст не соромився у висловлюваннях.

"Учора ввечері мені прийшла повістка в армію. Мене призивають в армію. І це вже друга повістка за час війни.

Що там на Оболоні за дятли сидять? Аби показати свою роботу, надрукувати?

Я з перших днів війни перебуваю в армії.

Чи вас війна досі нічого не вчить? Вам аби, б**ть, вибачте мені, с****ити або просто показати, що ви надрукували, і розіслати всім.

Клоуни, займайтеся хоч чимось корисним для країни, якщо обси**єтесь йти на війну", — заявив Алієв.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, Алієв жорстко розкритикував російського футболіста Артема Дзюбу, який публічно підтримав президента рф володимира путіна. Напередодні повномасштабного вторгнення рф Олександр потрапив у сексистський скандал.