"У Європі робити нічого": Алієв поставив діагноз "Динамо"

Колишній лідер "Динамо" не бачить сенсу у виступах киян у єврокубках

Скандальний ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який розкритикував київських військкомів, висловився про провальний сезон Біло-синіх.

Колишній півзахисник в інтерв’ю fanday.net розповів, що причиною невдачі Біло-Синіх стало ставлення футболістів до гри. Алієв вважає, що нинішнє покоління "динамівців" не розуміють, що представляють великий клуб. Крім того, Олександр розкритикував "динамівську" молодь.

– Чому "Динамо" так посипалося у цьому чемпіонаті? Вперше з 2014 року кияни залишилися взагалі без жодних нагород.

– Це питання не до мене. Таке питання треба ставити Мірчі Луческу. Або Сашкові Шовковському, який зараз керує командою. Адже я не знаю, що відбувається всередині команди.

Як уболівальник, я скажу, що у тих матчах, які я бачив, жодного задоволення від гри "Динамо" я не отримав. Реально.

Кажу насамперед про ті матчі, які я бачив на власні очі, коли міг бути на стадіоні. Дивився і не впізнавав команду, не міг повірити, що це "Динамо".

Розумію, що багато чинників: йде війна, немає вболівальників, покинуло команду багато легіонерів, але.

Я розумію Ігоря Суркіса, коли після гри з "Інгульцем" він сказав, що не можна так грати!

Він, як президент, робить все від себе залежне, а вони…

Ті футболісти, які зараз грають за "Динамо", мають розуміти, що то за клуб. Які гравці за нього грали, які здобутки у "Динамо".

Багато молодих хлопців, які зараз грають за "Динамо", повинні розуміти, куди вони потрапили, честь якого клубу вони відстоюють.

Молодим киянам нарешті потрібно зрозуміти, що дитячий футбол завершився! Настав час дорослого футболу.

У цьому чемпіонаті вони мали слабкий вигляд, а в Європі їм взагалі робити нічого, – сказав Алієв.

Нагадаємо, за підсумками 29 турів чемпіонату України кияни не зможуть піднятися вище за 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше провал "Динамо" у сезоні 2022/23 пояснив знаменитий тренер Віталій Кварцяний.