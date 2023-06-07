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Ім’ям загиблого на фронті ексфутболіста "Динамо" назвуть вулицю в Ізраїлі

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Баланчук грав за "Динамо" у 1990-х роках Новина оновлена 07 червня 2023, 23:51
Баланчук грав за "Динамо" у 1990-х роках. Фото Facebook Олександра Шовковського

За цією адресою знаходиться російське консульство

Іменем колишнього футболіста "Динамо" Київ Сергія Баланчука, який загинув на війні, назвуть вулицю в ізраїльському місті Хайфа.

Про це повідомляє ізраїльський сайт Sport5. Таке рішення ухвалила міська рада Хайфи.

Примітно, що саме на цій вулиці, яка носитиме ім’я українського футболіста, знаходиться російське консульство.

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Баланчук загинув через артилерійський обстріл російських загарбників у липні 2022 року під Бахмутом після того, як у квітні був призваний до ЗСУ.

Виступаючи за позиції захисника, гравець виступав за "Динамо" Київ, ЦСК ЗСУ, "Маккабі" Хайфа, "Ворсклу" та "Металіст". В його активі Кубок Ізраїлю та бронзова медаль чемпіонату Ізраїлю.

Днями стало відомо, що український футболіст Микола Жидков, який приїхав із Польщі захищати батьківщину, загинув на війні із російськими окупантами.

Нагадаємо, під Бахмутом (Донецька область) загинув український футболіст Роман Скрипнюк.

Раніше повідомлялося, що на фронті окупанти вбили колишнього гравця в американський футбол Володимира Ніколаєнка.

Теги:
#Футбол #ФК Металіст #ФК Динамо Київ #ФК Ворскла #ФК Маккабі Хайфа