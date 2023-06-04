"Міс Люксембург-2020" звинуватила гравця "Динамо" в рукоприкладстві (фото)

Дівчина також зізналася, що їй набридло мовчати

Власниця титулу "Міс Люксембург-2020" Емілі Боланд звинуватила в насильстві футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеша. Раніше іменитий ексгравець "Барселони" Дані Алвес визнав свою провину в зґвалтуванні.

Про це вона дала зрозуміти в Instagram. На підтвердження своїх слів 27-річна дівчина опублікувала фотографію своєї розбитої губи.

"Я люблю тебе" за версією Жерсона Родрігеса", — підписала знімок Боланд.

Дівчина також зізналася, що їй набридло мовчати. Вона закликала всіх дівчат уникати стосунків, де їх зневажають, наголосивши, що тих, хто завдає біль, неможливо змінити.

Нагадаємо, що Жерсон Родрігеш хоч і належить "Динамо" Київ, але виступає на правах оренди в "Аль-Вахді" з Саудівської Аравії. Упродовж кількох років він зустрічався з українською тенісисткою Ольгою Янчук, яка народила йому сина. Пара розлучилася в 2022 році.

Раніше нападник "Динамо" Владислав Супряга, чия колишня дівчина Дар’я Савіна пішла до захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, почав зустрічатися з учасницею конкурсу краси Мариною Литвин.

Перед цим експівзахисник київського "Динамо" та збірної України Олег Гусєв одружився. Нову обраницю звуть Валерія.