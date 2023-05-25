Український воротар увійшов в історію завдяки кумедному голу в свої ворота (відео)

Автогол стража воріт приніс перемогу "Динамо"

Голкіпер "Колоса" Євген Волинець відзначився автоголом у програному його клубом поєдинку української Прем’єр-ліги проти "Динамо".

Як повідомляє Sport.ua, Волинець забив третій м’яч у свої ворота в рамках чемпіонату України. Він став першим серед воротарів, хто досягнув цього рубежу.

Таким чином, голкіпер "Колоса" став 10-м футболістом, кому підкорилася ця позначка.

"Колос" – "Динамо". Відео голів та огляд матчу УПЛ

Вперше Волинець відзначився автоголом у липні 2020 року в матчі проти "Дніпра-1" (4:1) на своєму полі. Вже за місяць він забив другий м’яч у свої ворота в грі проти "Шахтаря" (1:3).

Примітно, що в рамках УПЛ воротарі забивали в свої ворота сім разів. При цьому лише гол голкіпера "Колоса" став переможним для однієї із команд.

Раніше журналіст Сергій Болотников дізнався про те, що матч 19-го туру УПЛ між "Минаєм" та "Інгульцем" міг бути договірним зокрема через автогол у цій грі.

У березні "Реал" програв "Барселоні" в першому поєдинку півфіналу Кубка Іспанії через курйозний гол у свої ворота. Перед цим в Японії гравець забив незвичайний автогол, безглуздість якого буде складно переплюнути в майбутньому.