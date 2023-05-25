Украинский вратарь вошел в историю благодаря забавному голу в свои ворота (видео)

Автогол стража ворот принес победу "Динамо"

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец отличился автоголом в проигранном его клубом поединке украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Как сообщает Sport.ua, Волынец забил третий мяч в свои ворота в рамках чемпионата Украины. Он стал первым среди вратарей, кто достиг данного рубежа.

Таким образом, голкипер "Колоса" стал 10-м футболистом, кому покорилась эта отметка.

"Колос" - "Динамо". Видео голов и обзор матча УПЛ

Впервые Волынец отметился автоголом в июле 2020 года в матче против "Днепра-1" (4:1) на своем поле. Уже через месяц он забил второй мяч в свои ворота в игре против "Шахтера" (1:3).

Примечательно, что в рамках УПЛ вратари забивали в свои ворота семь раз. При этом только гол голкипера "Колоса" стал победным для одной из команд.

Ранее журналист Сергей Болотников узнал о том, что матч 19-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингульцом" мог быть договорным в частности из-за автогола в этой игре.

В марте "Реал" проиграл "Барселоне" в первом поединке полуфинала Кубка Испании из-за курьезного гола в свои ворота. Перед этим в Японии игрок забил необычный автогол, нелепость которого будет сложно переплюнуть в будущем.