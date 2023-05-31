До "Динамо" повернеться досвідчений форвард із європейського чемпіонату

Футболіст провів в оренді лише кілька місяців

Український нападник Артем Бєсєдін повернеться з кіпрської "Омонії" до київського "Динамо". Нагадаємо, трансфер форварда у чемпіонат Кіпру викликав хвилю радості у вболівальників Біло-Синіх.

Про це повідомляє 24sports.com.cy. За інформацією джерела, кіпрський клуб не збирається викуповувати контракт футболіста після закінчення його оренди у клубі.

Видання зазначає, що "Омонія" була б не проти підписати високого форварда, проте український футболіст зараз травмований. Таким чином, українець повернеться до рідного клубу.

27-річний Бєсєдін провів 15 матчів за "Омонію". На його рахунку один гол та один асист. Разом із "Омонією" форвард у сезоні 2022/23 виграв Кубок Кіпру. Також за "Омонію" виступає ще один українець, півзахисник Роман Безус. У чемпіонаті "Омонія" провалилася, посівши лише шосте місце у першості.

Нагадаємо. у статті World Soccer йшлося про те, що офіційна зарплата Бєсєдіна в "Динамо" становить 290 євро на місяць, і київський клуб нібито використав офшорну компанію для виплати більшої частини ЗП гравцеві (45 тисяч євро на місяць). Пізніше в "Динамо" спростували цю інформацію, а статтю було видалено.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Юрій Вакулко залишить "Ригу" через конфлікт із тренером.