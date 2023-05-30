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"Достав": російський футболіст "Ман Сіті" виконав борцівський прийом на супернику (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Мухаммад Ібрагімов кинув суперника на газон Новина оновлена 30 травня 2023, 13:12
Мухаммад Ібрагімов кинув суперника на газон. Фото Screenshot

Спортсмен забув, що він не на борцівському килимі, а на футбольному полі

Російський футболіст Мухаммад Ібрагімов, який родом із Дагестану, у матчі за академію "Манчестер Сіті" (Англія) кинув суперника на прогин. Напередодні основний склад МС вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє "Чемпіонат". Юний футболіст, який виступає у команді "Ман Сіті" U-11, виконав борцівський прийом на супернику через те, що опонент небезпечно підкотився під нього двома ногами. Пізніше Мухаммад сам опублікував відео інциденту і навіть прокоментував його: "Він реально дістав мене".

Примітно, що рідний брат Мухаммада, Амір, грає за юнацьку команду "Манчестер Юнайтед" (U-15). Ще один брат Мухаммада, Газі, також виступає за "Червоних Дияволів" (U-13). Старший брат Мухаммада, Ібрагім, є професійним бійцем ММА. Можливо, він і навчив футболістів прийомів із боротьби. До речі, родина Ібрагімових переїхала з Буйнакська (Дагестан) до Великої Британії близько п’яти років тому.

Раніше повідомлялося, що батько українського футболіста вдарив 13-річного гравця під час матчу.

Нагадаємо, воротар ПСЖ перебуває в реанімації після нещасного випадку під час верхової їзди.

Теги:
#Футбол #Росія #ФК Манчестер Сіті