"Достав": російський футболіст "Ман Сіті" виконав борцівський прийом на супернику (відео)

Спортсмен забув, що він не на борцівському килимі, а на футбольному полі

Російський футболіст Мухаммад Ібрагімов, який родом із Дагестану, у матчі за академію "Манчестер Сіті" (Англія) кинув суперника на прогин. Напередодні основний склад МС вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє "Чемпіонат". Юний футболіст, який виступає у команді "Ман Сіті" U-11, виконав борцівський прийом на супернику через те, що опонент небезпечно підкотився під нього двома ногами. Пізніше Мухаммад сам опублікував відео інциденту і навіть прокоментував його: "Він реально дістав мене".

Примітно, що рідний брат Мухаммада, Амір, грає за юнацьку команду "Манчестер Юнайтед" (U-15). Ще один брат Мухаммада, Газі, також виступає за "Червоних Дияволів" (U-13). Старший брат Мухаммада, Ібрагім, є професійним бійцем ММА. Можливо, він і навчив футболістів прийомів із боротьби. До речі, родина Ібрагімових переїхала з Буйнакська (Дагестан) до Великої Британії близько п’яти років тому.

Раніше повідомлялося, що батько українського футболіста вдарив 13-річного гравця під час матчу.

Нагадаємо, воротар ПСЖ перебуває в реанімації після нещасного випадку під час верхової їзди.