На Закарпатті в матчі юнаків на поле вибіг батько одного з футболістів та побив 13-річного гравця (відео)

Чоловік уже визнав свою провину

Під час футбольного поєдинку між "ДЮСШ Виноградів" та ФК "Свалява" на поле вибіг один із батьків та побив 13-річного гравця. Раніше в Туреччині фанат вибіг на поле і розбив голову воротарю прапорцем.

Відео інциденту на Закарпатті у Facebook опублікував користувач Євген Чорней. Зазначається, що батько одного із футболістів пішов на насильство після порушення правил під час гри.

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Як повідомляє Mukachevo.net, чоловік сильно вдарив гравця "Сваляви", через що той упав.

Пізніше тренер "ДЮСШ Виноградів" опублікував відео, де вибачився перед гравцями, вболівальниками та самим постраждалим футболістом, а також його родичами.

Наступного дня винуватець інциденту вибачився перед постраждалим гравцем та його батьками, пославшись на емоції. Пізніше він відправив 10 тис. гривень на ЗСУ.

Правоохоронці, які внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про цей факт за статтею хуліганство, вже спілкувалися з чоловіком, який ударив юного футболіста, і той визнав свою провину. Слідство продовжується.

Раніше зірка "Баварії" Садіо Мане поскаржився на те, як його одноклубник Лерой Сане спілкувався з ним під час матчу з "Манчестер Сіті", а потім перший раптово накинувся на одноклубника і вдарив його по обличчю в губи.

Перед цим ключовий футболіст "Реала" Федеріко Вальверде підстеріг гравця "Вільярреала" на парковці після матчу команд у чемпіонаті Іспанії і вдарив того нібито за те, що той "образив його родину".