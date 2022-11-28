Уболівальник розбив голову воротареві прапорцем: матч довелося зупинити (відео)

Фанат накинувся на голкіпера "Алтаю"

У першому дивізіоні чемпіонату Туреччини з футболу матч між командами "Гезтепе" та "Алтай" завершився скандалом. Рефері довелося зупинити зустріч у першому таймі.

Почалося з того, що фанати "Алтаю" вистрілили ракетницею по трибуні "Гезтепе". Декільком уболівальникам знадобилася медична допомога, на полі з’явилися дві машини швидкої.

Трохи пізніше на поле вибіг фанат "Гезтепе", який узяв із собою кутовий прапорець і кілька разів ударив їм по потилиці воротаря "Алтаю" Озана Озенка. У голкіпера почалася кровотеча і його забрали до лікарні.

Нагадаємо, що українка розлютила російську мафію. У дівчини відібрали плакат на матчі київського "Динамо".

А на чемпіонаті світу вболівальників збірної Англії не пустили на матч у костюмах хрестоносців. Був ще випадок на ЧС-2022 і з фанатом із Данії, якого змусили зняти шкарпетки через їхній колір.