Болельщик разбил голову вратарю флажком: матч пришлось остановить (видео)

Фанат набросился на голкипера "Алтая"

В первом дивизионе чемпионата Турции по футболу матч между командами "Гезтепе" и "Алтай" завершился скандалом. Рефери пришлось остановить встречу еще в первом тайме.

Началось с того, что фанаты "Алтая" выстрелили ракетницей по трибуне "Гезтепе". Нескольким болельщикам понадобилась медицинская помощь, на поле появились две машины скорой.

Чуть позже на поле выбежал фанат "Гезтепе", взявший с собой угловой флаг и несколько раз ударил им по затылку вратаря "Алтая" Озана Озенка. У голкипера началось кровотечение и его забрали в больницу.

Напомним, что украинка разозлила русскую мафию. У девушки отобрали плакат на матче киевского "Динамо".

А на чемпионате мира болельщиков сборной Англии не пустили на матч в костюмах крестоносцев. Был еще случай на ЧМ-2022 и с фанатом из Дании, которого заставили снять носки из-за их цвета.