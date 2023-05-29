На Закарпатье в матче юношей на поле выбежал отец одного из футболистов и побил 13-летнего игрока (видео)

Мужчина уже признал свою вину

Во время футбольного поединка между "ДЮСШ Виноградов" и ФК "Свалява" на поле выбежал один из родителей и побил 13-летнего игрока. Ранее в Турции фанат выбежал на поле и разбил голову вратарю флажком.

Видео инцидента на Закарпатье в Facebook опубликовал пользователь Евгений Чорней. Отмечается, что отец одного из футболистов пошел на насилие после нарушения правил во время игры.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Как сообщает Mukachevo.net, мужчина сильно ударил игрока "Свалявы", из-за чего тот упал.

Позде тренер "ДЮСШ Виноградов" опубликовал видео, где извинился перед игроками, болельщиками и самим пострадавшим футболистом, а также его родственниками.

На следующий день виновник инцидента извинился перед пострадавшим игроком и его родителями, сославшись на эмоции. Позже он отправил 10 тыс. гривен на ВСУ.

Правоохранители, которые внесли в единый реестр досудебных расследований сведения об этом факте по статье хулиганство, уже общались с мужчиной, который ударил юного футболиста, и тот признал свою вину. Следствие продолжается.

Ранее звезда "Баварии" Садио Мане пожаловался на то, как его одноклубник Лерой Сане общался с ним во время матча с "Манчестер Сити", а затем первый внезапно набросился на одноклубника и ударил его по лицу в губы.

Перед этим ключевой футболист "Реала" Федерико Вальверде подстерег игрока "Вильярреала" на парковке после матча команд в чемпионате Испании и ударил того по лицу якобы за то, что тот "оскорбил его семью".