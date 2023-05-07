Разъяренный бык разогнал игроков и создал хаос на стадионе во Франции (видео)

Экстраординарное событие случилось в регбийном матче

Перед матчем регби-лиги во французском Перпиньяне между местным "Каталанс Драгонс" и английским "Сент-Хеленс" начался хаос, когда бык сбежал с предматчевого парада и устроил бесчинства на поле. Ранее в Чили на поле выбежала собака, которая стала автором гола.

Как сообщает CNN, нарушитель спокойствия вырвался из рук своего дрессировщика, протащил его по земле и понеслось по полю. Разбегающиеся игроки роняли регбийные мячи, убегая в укрытие, а некоторые из них даже перепрыгивали через барьеры в толпу.

В итоге примерно через 30 секунд бык вернулся к своим дрессировщикам и другим животным, стоящим рядом с полем.

Изначально "Каталанс Драгонс" планировал представить болельщикам трех быков-призеров и двух коров, чтобы отдать дань местным селекционерам и сделать рекламу бизнесу президента клуба Бернара Гуаша.

Сам матч оказался успешным для хозяев, которые одержали победу со счетом 24:12, отыграв 12-очковое отставание в начале первой половины.

В марте президент бразильского футбольного клуба "Сержипи" Эрнан Сена выбежал на поле после финального свистка матча его клуба с "Ботафого" в 1/64 финала Кубка Бразилии и напал на арбитров.

Ранее поединок ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Уругвая прервал болельщик, который в футболке Супермена выбежал на поле. Также на его одежде были надписи Save Ukraine (Спасите Украину) и Respect for Iranian Women (Уважение иранским женщинам).