Выбежавшая на поле собака забила блестящий гол в одно касание (видео)

Собака стала героем матча в Чили.

В одном из матчей низшего футбольного дивизиона Чили случился необычный инцидент. На поле выбежала собака, которая стала автором гола.

Невероятное взятие ворот доступно на YouTube-канале Sport_life_travel:

Одна из команд готовилась пробивать штрафной удар. Вдруг из-за "бровки" выскочила собака, которая направилась в штрафную площадь. Футболист нанес удар по воротам, а пес, пробегая мимо, переправил мяч прямо в цель. Голкипер от такого ошалел. Правда, на помощь вратарю пришел арбитр, который отменил гол собаки, зафиксировав у нее офсайд.

Видео забавного момента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на футбольном поединке в Шотландии выбежавшая на поле собака отразила мяч после удара нападающего. В итоге второй форвард сумел добить круглого в ворота, но рефери остановил поединок и отменил взятие ворот. Позже собаку-вратаря наградили званием лучший игрок матча, а команда-победитель сделала с ней совместную фотографию.

Напомним, недавно в МЛС повторили знаменитый гол Андрея Шевченко.