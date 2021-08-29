Укр

Собака-вратарь спасла команду от неминуемого гола во время футбольного матча (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Собака-вратарь спасла команду от неминуемого гола во время футбольного матча (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 16:09
Футболисты Vale of Leven сделали командное фото с собакой после победы

Забавный случай произошел на футбольном матче в Шотландии.

Футбольные болельщики привыкли к невероятным сейвам вратарей, но в Шотландии на помощь голкиперу прибежала собака, которая показала всему миру свое вратарское чутье. Об этом сообщает Guardian Football.

Футболист аматорской команды Ferguslie Star вышел один на один с голкипером ФК Vale of Leven и пробил точно в угол. Но на удивление нападающего выбежавшая на поле собака отразила удар форварда. Полевой игрок не отключился и все-таки добил мяч в ворота. Однако рефери отменил взятие ворот, сославшись на правила.

Видео забавного момента доступно в сети:

В итоге команда Vale of Leven добыла победу со счетом 3:2, а пес стал героем сети.

В своих соцсетях Vale of Leven назвали собаку героем матча. К слову, пса-вратаря по кличке "Рори" отметили за выдающееся спасение с линии ворот. Также команда в полном составе сфотографировалась с героем (заглавное фото).

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