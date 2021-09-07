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Собака забила блискучий гол в один дотик (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Собака готується нанести удар Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:23
Собака готується нанести удар

Собака стала героєм матчу в Чилі.

В одному з матчів нижчого футбольного дивізіону Чилі стався незвичайний інцидент. На поле вибігла собака, яка стала автором гола.

Неймовірне взяття воріт доступне на YouTube-каналі Sport_life_travel:

Одна з команд готувалася пробивати штрафний удар. Раптом з-за "бровки" вискочила собака, яка попрямувала до штрафного майданчика. Футболіст завдав удар по воротах, а пес, пробігаючи повз, переправив м’яч прямо в ціль. Голкіпер від такого очманів. Правда, на допомогу воротареві прийшов арбітр, який скасував гол собаки, зафіксувавши у неї офсайд.

Відео забавного моменту доступно в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на футбольному поєдинку в Шотландії собака вибігла на поле і відбила м’яч після удару нападника. У підсумку другий форвард зумів добити круглого в ворота, але рефері зупинив поєдинок і відмінив взяття воріт. Пізніше собаку-воротаря нагородили званням кращий гравець матчу, а команда-переможець зробила з нею спільну фотографію.

Нагадаємо, нещодавно в МЛС повторили знаменитий гол Андрія Шевченка.

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