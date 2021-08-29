Собака-воротар врятувала команду від неминучого гола під час футбольного матчу (відео)

Кумедний випадок стався на футбольному матчі в Шотландії.

Футбольні вболівальники звикли до неймовірних сейвів воротарів, але в Шотландії на допомогу голкіперу прибігла собака, яка показала всьому світу своє воротарське чуття. Про це повідомляє Guardian Football.

Футболіст аматорської команди Ferguslie Star вийшов один на один з голкіпером ФК Vale of Leven і пробив точно в кут. Але на подив нападника вибігша на поле собака відбила удар форварда. Польовий гравець не відключився і все-таки добив м’яч у ворота. Однак рефері відмінив взяття воріт, пославшись на правила.

Відео кумедного моменту доступно в мережі:

У підсумку команда Vale of Leven здобула перемогу з рахунком 3:2, а пес став героєм мережі.

У своїх соцмережах Vale of Leven назвали собаку героєм матчу. До слова, пса-воротаря по кличці "Рорі" відзначили за видатний порятунок з лінії воріт. Також команда в повному складі сфотографувалася з героєм (головне фото).

Раніше "Телеграф" повідомляв про дітей, які співали гімн України перед дворовим матчем в Києві. УАФ відмітила патріотичний настрій діточок з Троєщини і подарувала їм новий футбольний майданчик.