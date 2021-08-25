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Історія з дітьми, які співали гімн України в київському дворі під час Євро-2020, отримала продовження

Автор
М. Корнілов
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Історія з дітьми, які співали гімн України в київському дворі під час Євро-2020, отримала продовження Новина оновлена 25 серпня 2021, 15:22
УАФ побудувала футбольний майданчик на місці, де діти співали гімн України

УАФ побудувала футбольний майданчик для дітей на Троєщині.

Президент Української асоціація футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, що на місці, де діти співали гімн України, побудували новий футбольний майданчик. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Під час Євро-2020 діти, які виконували гімн України перед дворовим матчем, вмить стали зірками в мережі, і футбольні чиновники спочатку запросили хлопців до Будинку футболу, де подарували необхідну амуніцію, а потім пообіцяли зробити їм новий футбольний майданчик. В результаті обіцянка була виконана, і на День незалежності на Троєщині порадували маленьких футболістів. До слова, на відкритті "стадіону" побували і знамениті гравці минулого і сьогодення: Олег Блохін, Олексій Михайличенко, Олександр Сирота і Ілля Забарний.

"Зірковими футболістами та гравцями національної збірної не народжуються. Ними стають такі самі хлопці з Троєщини, Дарниці, Житомира чи Дніпра, для здійснення мрій та амбітних планів яких потрібні належні умови спортивного розвитку.", — написав Павелко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про кумедний випадок на футбольному матчі в США, де маленька дитина вирішила втекти від матері.

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