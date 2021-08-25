История с детьми, которые пели гимн Украины в киевском дворе во время Евро-2020, получила продолжение

УАФ построила футбольную площадку для детей на Троещине.

Президент Украинской ассоциация футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что на месте, где дети пели гимн Украины, построили новую футбольную площадку. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Во время Евро-2020 дети, исполняющие гимн Украины перед дворовым матчем, вмиг стали звездами в сети, и футбольные чиновники сначала пригласили ребят в Дом футбола, где подарили необходимую амуницию, а затем пообещали сделать им новую футбольную площадку. В итоге обещание было выполнено, и на День независимости на Троещине порадовали маленьких футболистов. К слову, на открытии "стадиона" побывали и знаменитые игроки прошлого и настоящего: Олег Блохин, Алексей Михайличенко, Александр Сирота и Илья Забарный.

"Звездными футболистами и игроками национальной сборной не рождаются. Ими становятся такие же ребята с Троещины, Дарницы, Житомира или Днепра, для исполнения желаний и амбициозных планов которых требуются соответствующие условия спортивного развития", — написал Павелко.

Ранее "Телеграф" сообщал о забавном случае на футбольном матче в США, где маленький ребенок решил убежать от матери.