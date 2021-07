Футбол - больше чем игра: украинские дети запели гимн перед дворовым матчем в Киеве (видео)

Успешное выступление сборной Украины на Евро-2020 приносит свои плоды. В одном из киевских дворов детишки перед игрой в футбол спели гимн Украины, как этот делают футболисты национальной команды перед официальными поединками.

Дети положили руку на сердце и начали петь гимн Украины. Видео момента снял очевидец из одной квартир в киевском дворе.

"Красивая сцена из одного из наиболее неблагополучных районов Киева "Троещина". Маленькие дети исполняют гимн посреди футбольной площадки", - гласит сообщение на страничке twitter ZoryaLondonsk, где размещено видео с участием маленьких футболистов.

A beautiful scene from one of Kyiv’s more deprived neighbourhoods ‘Troyeshchyna’ yesterday

Young children standing for the national anthem in the middle of their suburban football court

pic.twitter.com/qe9JBFsZbl

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 4, 2021