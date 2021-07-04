Жена Шевченко поздравила мужа и сборную Украины с успехом на Евро-2020

Американская модель Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировала выступление национальной команды на Евро-2020. В 1/4 финала чемпионата Европы "Желто-синие" потерпели разгромное поражение от Англии (0:4).

Супруга бывшего футболиста также имеет британское гражданство, а потому ей было вдвойне тяжело смотреть за перипетиями матча. Пазик поздравила мужа и украинцев с достойным выступлением на Евро, а англичан - с выходом в полуфинал турнира.

"Вечер был действительно тяжелым. Я так нервничала, что не смогла смотреть матч. Из-за проживания в Англии и гражданства Великобритании было еще труднее, но я горжусь тем, чего достигла сборная Украины. Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Поздравляю, Англия", - написала Кристен на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько снимков с игры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen (@kristenpazik1)

Андрей Шевченко женился на Кристен Пазик в июле 2004 года. Пара воспитывает четырех сыновей.

Отметим, в полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет с Данией. С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно следить у нас на сайте.