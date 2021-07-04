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Зинченко порадовал маленьких фанаток после поражения от Англии (видео)

Зинченко порадовал маленьких фанаток после поражения от Англии (видео)
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Англии в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после игры провел автограф-сессию для детишек, которые встретили футболиста в холле гостиницы. 

Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной

Футболист "Манчестер Сити" нашел в себе силы и желание, чтобы порадовать меленьких девочек-болельщиц, которые встретили сборную Украины словами: "Вы - молодцы". Футболист расписался на флаге Украины, а затем на нескольких футболках. Также девочки попросили автограф футболиста и на своих футболках. Болельщики поблагодарили Александра за внимание, а тот в ответ сказал им спасибо за поддержку.

Видео трогательного момента доступно на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что после поражения от Англии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причину фиаско, а вингер Андрей Ярмоленко рассказал, что доволен выступлением национальной команды на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал о громком скандале на британском ТВ из-за новой футболки сборной Украины по футболу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,102

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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