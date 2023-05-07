Команда сына путинского олигарха потерпела фиаско

Сборная "россии 25", на возвращении главной команды которой в мировой хоккей поставили крест, проиграла Беларуси з крупным счетом 4:7.

Как сообщает Чемпионат, матч состоялся на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 в Казахстане. Примечательно, что в конце второго периода счет был 3:3.

Беларусь - "россия 25". Видео обзор

Сын путинского друга-олигарха Бориса Ротенберга и главный тренер "россии 25" Роман Ротенберг нелепо объяснил поражение своей команды тем, что "тактически не хватило свежести в микронюансах, потому что на ребят выпала огромная нагрузка".

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение команд рф и Беларуси на сезон-2023/24.

Между тем, диктатор рф путин отметился фразой, что придумал российскую хоккейную лигу. При этом он отказался играть в хоккей в Ночной лиге в 2022 году.

Перед этим в россии произошел скандал на хоккейном матче. В матче московских команд в рамках первенства "Трудовые Резервы" игрок клюшкой избил судью. Также в рф скорая не захотела везти в больницу травмированного хоккеиста, поскольку закончилось время оплаты.