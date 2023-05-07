Команда сина путінського олігарха зазнала фіаско

Збірна "росії 25", на поверненні головної команди якої в світовий хокей поставили хрест, програла Білорусі з великим рахунком 4:7.

Як повідомляє Чемпионат, матч відбувся на турнірі Qazaqstan Hockey Open 2023 в Казахстані. Цікаво, що наприкінці другого періоду рахунок був 3:3.

Білорусь – "росія 25". Відео огляд

Син путінського друга-олігарха Бориса Ротенберга та головний тренер "росії 25" Роман Ротенберг безглуздо пояснив поразку своєї команди тим, що "тактично не вистачило свіжості в мікронюансах, бо на хлопців випало величезне навантаження".

Раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила усунення команд росії та Білорусі на сезон-2023/24.

Тим часом, диктатор рф путін відзначився фразою, що придумав російську хокейну лігу. При цьому він відмовився грати в хокей у Нічній лізі в 2022 році.

Перед цим в росії стався скандал на хокейному матчі. У матчі московських команд у рамках першості "Трудові Резерви" гравець ключкою побив суддю. Також в рф швидка не захотіла везти до лікарні травмованого хокеїста, оскільки закінчився час оплати.