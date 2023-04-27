У Ризі заборонили прапори рф та Білорусі, український прапор прирівняли з латвійським

Ні росіян, ні їхнього прапора не хочуть бачити на ЧС-2023 з хокею

Прапори росії та Білорусі не будуть дозволені на чемпіонаті світу з хокею-2023 у Ризі (Латвія). Напередодні у Міжнародній федерації хокею (IIHF) запевнили, що представників рф та РБ не допустять до турнірів під егідою організації до закінчення війни в Україні.

Про це заявив голова організаційного комітету ризької частини турніру Едгарс Бунціс, повідомляє delfi. Примітно, що на матчі хокейного Мундіалю на "Арені Рига" дозволять проносити український прапор, і він буде рівнозначний латвійському прапору.

"Буде дозволено приносити та вивішувати український прапор на іграх чемпіонату світу. З іншого боку, прапори росії та Білорусі будуть заборонені на чемпіонаті світу", — заявив Бунціс.

Крім того, збірній Казахстану довелося змінити частину тренерського штабу через те, що росіян та білорусів не допустили на турнір.

Чемпіонат світу з хокею пройде у Ризі та Тампере (Фінляндія) з 12 по 28 травня. Спочатку очікувалося, що чемпіонат 2023 року пройде в рф, але IIHF перенесла його до Фінляндії та Латвії. Крім того, збірні країн-агресорів не зіграють на ЧС-2024 з хокею у Чехії.

Раніше повідомлялося, що в росії стався скандальний випадок на хокейній грі. У поєдинку московських команд хокеїст ключкою побив арбітра.