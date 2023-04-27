В Риге запретили флаги рф и Беларуси, украинский флаг приравняли с латвийским

Ни россиян, ни их флага не хотят видеть на ЧМ-2023 по хоккею

Флаги россии и беларуси не будут разрешены на чемпионате мира по хоккею-2023 в Риге (Латвия). Накануне в Международной федерации хоккея (IIHF) заверили, что представителей рф и РБ не допустят к турнирам под эгидой организации до окончания войны в Украине.

Об этом заявил глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис, передает delfi. Примечательно, что на матчи хоккейного Мундиаля на "Арене Рига" будет разрешено проносить украинский флаг, и он будет равнозначен латвийскому флагу.

"Будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на играх чемпионата мира. С другой стороны, флаги россии и беларуси будут запрещены на чемпионате мира", — заявил Бунцис.

Кроме того, сборной Казахстана пришлось поменять часть тренерского штаба из-за того, что россиян и белорусов не допустили на турнир.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая. Изначально ожидалось, что чемпионат 2023 года пройдет в рф, но IIHF перенесла его в Финляндию и Латвию. Кроме того, сборные стран-агрессоров не сыграют на ЧМ-2024 по хоккею в Чехии.

Ранее сообщалось, что в рф произошел скандальный случай на хоккейной игре. В поединке московских команд хоккеист клюшкой избил арбитра.