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"Живемо в якомусь задзеркаллі": у мережі рознесли заяву путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
володимир путін під час матчу Нічної хокейної ліги Новина оновлена 05 травня 2023, 12:13
володимир путін під час матчу Нічної хокейної ліги. Фото kremlin.ru

Користувачі порадили путіну зняти рожеві окуляри

Президент рф володимир путін на тлі усунення російських атлетів від міжнародних змагань заявив про успіхи росії в спорті. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути представників країн-агресорів до міжнародного спорту, але з деякими обмеженнями.

Відповідна заява глави кремля доступна на офіційному сайті президента росії. У мережі лише посміялися над словами путіна.

"Сьогодні в нашій країні створено широке поле можливостей для занять фізичною культурою, динамічно розвивається масовий спорт, все більше громадян, молоді долучаються до здорового способу життя.

Вагомий внесок у цю значну, масштабну роботу робить Нічна хокейна ліга, яка пройшла перевірку часом і довела свою потрібність", — заявив путін.

У мережі лише посміялися з заяви глави кремля. Навіть росіяни розуміють, що путін убив російський спорт, широкомасштабно напавши на сусідню державу.

У мережі висміяли володимира путіна, який розповів про успіхи росії у спорті
У мережі висміяли володимира путіна, який розповів про успіхи росії у спорті

Раніше путін заявив, що придумав російську хокейну лігу. До речі, президент рф відмовився грати в хокей у Нічній лізі ще минулого року.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф заявив, що росіян та білорусів не допустять до міжнародних турнірів до закінчення війни.

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#Росія #Хокей #Володимир Путін