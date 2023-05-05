"Живемо в якомусь задзеркаллі": у мережі рознесли заяву путіна

Користувачі порадили путіну зняти рожеві окуляри

Президент рф володимир путін на тлі усунення російських атлетів від міжнародних змагань заявив про успіхи росії в спорті. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути представників країн-агресорів до міжнародного спорту, але з деякими обмеженнями.

Відповідна заява глави кремля доступна на офіційному сайті президента росії. У мережі лише посміялися над словами путіна.

"Сьогодні в нашій країні створено широке поле можливостей для занять фізичною культурою, динамічно розвивається масовий спорт, все більше громадян, молоді долучаються до здорового способу життя.

Вагомий внесок у цю значну, масштабну роботу робить Нічна хокейна ліга, яка пройшла перевірку часом і довела свою потрібність", — заявив путін.

У мережі лише посміялися з заяви глави кремля. Навіть росіяни розуміють, що путін убив російський спорт, широкомасштабно напавши на сусідню державу.

У мережі висміяли володимира путіна, який розповів про успіхи росії у спорті

Раніше путін заявив, що придумав російську хокейну лігу. До речі, президент рф відмовився грати в хокей у Нічній лізі ще минулого року.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф заявив, що росіян та білорусів не допустять до міжнародних турнірів до закінчення війни.