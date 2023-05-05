"Живем в каком-то зазеркалье": в сети разнесли заявление путина

Пользователи посоветовали путину снять розовые очки

Президент рф владимир путин на фоне отстранения российских атлетов от международных соревнований заявил об успехах россии в спорте. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт, но с некоторыми ограничениями.

Соответствующее заявление главы кремля доступно на официальном сайте президента рф. В сети лишь посмеялись над словами путина.

"Сегодня в нашей стране создано широкое поле возможностей для занятий физической культурой, динамично развивается массовый спорт, все больше граждан, молодежи приобщаются к здоровому образу жизни.

Весомый вклад в эту значимую, масштабную работу вносит Ночная хоккейная лига, которая прошла проверку временем и доказала свою востребованность", — заявил путин.

В сети лишь посмеялись над заявлением главы кремля. Даже россияне понимают, что путин убил российский спорт, широкомасштабно напав на соседнее государство.

В сети высмеяли владимира путина, который рассказал об успехах рф в спорте

Ранее путин заявил, что придумал российскую хоккейную лигу. К слову, президент рф отказался играть в хоккей в Ночной лиге еще в прошлом году.

Напомним, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что россиян и белорусов не допустят к международным турнирам до окончания войны.