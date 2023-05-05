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"Живем в каком-то зазеркалье": в сети разнесли заявление путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
владимир путин во время матча Ночной хоккейной лиги Новость обновлена 05 мая 2023, 12:13
владимир путин во время матча Ночной хоккейной лиги. Фото kremlin.ru

Пользователи посоветовали путину снять розовые очки

Президент рф владимир путин на фоне отстранения российских атлетов от международных соревнований заявил об успехах россии в спорте. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт, но с некоторыми ограничениями.

Соответствующее заявление главы кремля доступно на официальном сайте президента рф. В сети лишь посмеялись над словами путина.

"Сегодня в нашей стране создано широкое поле возможностей для занятий физической культурой, динамично развивается массовый спорт, все больше граждан, молодежи приобщаются к здоровому образу жизни.

Весомый вклад в эту значимую, масштабную работу вносит Ночная хоккейная лига, которая прошла проверку временем и доказала свою востребованность", — заявил путин.

В сети лишь посмеялись над заявлением главы кремля. Даже россияне понимают, что путин убил российский спорт, широкомасштабно напав на соседнее государство.

В сети высмеяли владимира путина, который рассказал об успехах рф в спорте
В сети высмеяли владимира путина, который рассказал об успехах рф в спорте

Ранее путин заявил, что придумал российскую хоккейную лигу. К слову, президент рф отказался играть в хоккей в Ночной лиге еще в прошлом году.

Напомним, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что россиян и белорусов не допустят к международным турнирам до окончания войны.

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