Сборная Украины на ЧМ по хоккею: расписание, результаты и видеообзоры

Желто-синие борются за путевку во второй дивизион

В воскресенье, 23 апреля, матчем против Китая сборная Украины стартует в дивизионе IB. Недавно стало известно, что россиянам и белорусам запретили участвовать в международных турнирах до конца войны рф против Украины.

С расписанием и результатами всех игр чемпионата мира во третьем дивизионе, который проходит в эстонском Таллинне, можно ознакомиться на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата мира в дивизионе IB.

23 апреля, воскресенье

16:00 Украина — Китай — XSport, Volia TV, "megogo"

24 апреля, понедельник

16:00 Украина — Сербия — XSport, Volia TV, "megogo"

26 апреля, среда

19:30 Украина — Эстония — XSport, Volia TV, "megogo"

27 апреля, четверг

16:00 Украина — Нидерланды — XSport, Volia TV, "megogo"

29 апреля, субботу

19:30 Япония — Украина — XSport, Volia TV, "megogo"

После начала полномасштабной агрессии рф против Украины ИИХФ отстранила от международных первенств команды россии и Беларуси.

Недавно легендарный в прошлом российский хоккеист Вячеслав Фетисов злобно раскритиковал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к турнирам.