Сборная Украины на ЧМ по хоккею: расписание, результаты и видеообзоры
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Желто-синие борются за путевку во второй дивизион
В воскресенье, 23 апреля, матчем против Китая сборная Украины стартует в дивизионе IB. Недавно стало известно, что россиянам и белорусам запретили участвовать в международных турнирах до конца войны рф против Украины.
С расписанием и результатами всех игр чемпионата мира во третьем дивизионе, который проходит в эстонском Таллинне, можно ознакомиться на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата мира в дивизионе IB.
23 апреля, воскресенье
16:00 Украина — Китай — XSport, Volia TV, "megogo"
24 апреля, понедельник
16:00 Украина — Сербия — XSport, Volia TV, "megogo"
26 апреля, среда
19:30 Украина — Эстония — XSport, Volia TV, "megogo"
27 апреля, четверг
16:00 Украина — Нидерланды — XSport, Volia TV, "megogo"
29 апреля, субботу
19:30 Япония — Украина — XSport, Volia TV, "megogo"
После начала полномасштабной агрессии рф против Украины ИИХФ отстранила от международных первенств команды россии и Беларуси.
Недавно легендарный в прошлом российский хоккеист Вячеслав Фетисов злобно раскритиковал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к турнирам.