Украинки стали вице-чемпионками мира в необычном виде спорта (видео)

Наша команда выиграла десятую медаль в черлидинге на уровне ЧМ

Сборная Украины завоевала "серебро" на чемпионате мира по черлидингу в Орландо (США). Накануне на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике триумфовала украинка Ирина Деха, которой покорилось историческое достижение.

Об этом сообщает Национальная федерация черлидинга Украины в Instagram. Наша команда заняла второе место в соревнованиях дуэтов. Эта медаль стала 10-й для национальной команды в этом виде спорта на уровне чемпионатов мира.

В финале соревнований украинский дуэт в составе мастеров спорта Украины львовянки Анастасии Малошенко и Елизаветы Тимофеевой из Каменского завоевал серебряные награды. В Федерации посвятили эту награду защитникам Украины.

"Наши поздравления личным тренерам спортсменок Наталье Блажко и Елене Козинец, тренеру-постановщику Кристине Юхимчак, главному тренеру федерации Анне Андриенко и президенту федерации Юрию Крикуну!

Всеукраинская федерация черлидинга искренне благодарит Международный черлидинговый союз и лично президента Джеффа Уэбба за организацию поездки украинской делегации в США.

Федерация посвящает эту медаль мужественным защитникам нашего государства, защищающим Украину в войне с нацистской россией", — гласит сообщение от Федерации.

Ранее сообщалось, что украинские борчихи успешно выступили на чемпионате Европы в Загребе. Накануне представительницы этого вида спорта сделали серебряный хет-трик на Евро.